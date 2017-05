کد مطلب: 94936

به گزارش روزنامه نیویارک تایمز، بر اساس نتایج پژوهش گروهی به نام «رها شده در پایان» (Unchained at Last) که هدف خود را ممنوع کردن ازدواج کودکان قرار داده است، اطلاعات گواهی های ازدواج صادر شده میان سال های 2000 تا 2010 در آمریکا حاکیست که در این دوره زمانی بیش از 167 هزار نوجوان 17 ساله یا کمتر در 38 ایالت آمریکا ازدواج کرده اند.در این پژوهش مواردی از ازدواج دختران 12 ساله در ایالت های آلاسکا، لوئیزیانا و کارولینای جنوبی و در دیگر ایالت های مواردی از ازدواج دختران 14 ساله و کمتر نیز به چشم می خورد.هر چند این گروه نتوانسته به اطلاعات دیگر ایالت ها دست یابند، اما با تعیمم اطلاعات در دسترس به دیگر ایالات ها، به این نتیجه رسیدند که میان سال های 2000 تا 2010 تقریبا 250 هزار مورد ازدواج کودکان در کل آمریکا صورت گرفته است.یکی از عوامل تامین کننده داده های این ارزیابی، اطلاعات اداره آمار آمریکاست که حاکیست در سال 2014 دستکم 57 هزار و 800 آمریکایی میان سنین 15 تا 17 ساله ازدواج کرده اند.بالاترین نرخ ازدواج کودکان در این مدت در ایالت های آرکانزاس، آیداهو و کنتاکی بوده است.هر چند میزان ازدواج های کودکان در سال های اخیر روند کاهشی یافته است، اما همه ایالت های آمریکا هنوز هم به دختران زیر سن قانونی در صورت رضایت والدین یا قاضی و یا هر دو، اجازه ازدواج می دهند.همچنین به گفته یک گروه مبارزه با ازدواج اجباری، بیش از نیمی از ایالت های آمریکا یعنی 27 ایالت هنوز حداقل سنی برای ازدواج تعیین نکرده اند.اکثریت بزرگی از ازدواج های کودکان میان یک دختر خردسال و یک مرد بالغ صورت می گیرد که چنین روابط جنسی اغلب ناقض قوانین مربوط به تجاوز جنسی در آمریکاست که گاهی با ازدواج قانونی می شود.مجلس محلی نیوجرسی به عنوان نخستین ایالت آمریکا، قانونی را تصویب کرد که ازدواج افراد زیر 18 سال را ممنوع می کرد. اما کریس کریستی فرماندار این ایالت در ماه روان (می) اجرای آن را متوقف کرد.نمایندگان مجلس ایالتی نیویارک نیز لایحه مورد حمایت آندرو کائومو فرماندار را درباره افزایش حداقل سن ازدواج از 14سال کنونی به 17 سال بررسی می کنند.بر اساس این گزارش،مخالفان تعیین حداقل سن نگران آن هستند که تصویب این قوانین و بالا بردن حداقل سن ازدواج منجر به تولد نوزادان خارج از چارچوب ازدواج قانونی شود و همچنین به این موضوع اشاره می کنند که بسیاری از ازدواج های زیر سن قانونی با رضایت طرفین و ولادین آنها صورت می گیرد.بر اساس ارزیابی های گروه «کودکان را حفظ کنید» (Save the Children) هر 7 ثانیه در سطح جهان یک دختر زیر 15 سال ازدواج می کند. دلایل این ازدواج ها در آفریقا و آسیا و همچنین در آمریکا اغلب فرهنگی و مذهبی است. خانواده های آمریکایی از سنت های مسیحیت، اسلام یا یهودیت محافظه کار پیروی می کنند و قضات عدلیه آمریکا گاهی احساس می کنند که نباید در فرهنگ دیگران دخالت کنند.به گفته فریدی رئیس بنیانگذار گروه 'آنچیند ات لست' برای مبارزه با ازدواج اجباری کودکان، دقیقا دلایلی وجود دارد که ازدواج را برای نوجوانان 17 ساله و کمتر دشوار می سازد .وی می افزاید: دختران که توسط والدینشان ترسانده و وادار به ازدواج می شوند، ممکن است در خود نیرویی برای مخالفت با این امر احساس نکنند و از اینکه به قاضی بگویند که نمی خواهند ازدواج کنند هراسناک باشند. حتی اگر این دختران تلاش کنند که از ازدواج اجباری بگریزند، از پناهگاه ها بازگردانده می شوند و با آنها به عنوان کودکان فراری رفتار می شود.ریس که اکنون 42 سال دارد در سن 19 سالگی توسط خانواده یهودی افراطی خود وادار به ازدواج شد.این در حالیست که وزارت امور خارجه ایالات متحده سال گذشته (2016) ازدواج کودکان را در دیگر کشورهای جهان به عنوان نقض حقوق بشر به علت مشکلات اقتصادی محکوم کرده است.نیکلاس کریستف نویسنده این مقاله به عنوان کنشگر مدافع حقوق بشر و بانوان، در پایان می افزاید: مجالس ایالتی آمریکا باید درک کنند که ازدواج کودکان نه تنها در نیجر و افغانستان بلکه در نیویارک و فلوریدا ویرانگر است و باید به ازدواج کودکان در داخل ایالات متحده نیز پایان داده شود.