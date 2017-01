کد مطلب: 90477

زمانی که آیفون ۷ جت‌بلک عرضه شد، با درخشندگی سطح خود گوشی هوشمند زیبایی به شمار می‌رفت، اما ظاهرا خراشیدگی‌هایی که در سطح این گوشی ایجاد شده، بی‌نقصی این گوشی‌ را به چالش کشیده است.به نقل از یاهوتک، آیفون ۷ و ۷ Plus جت‌بلک از جمله گوشی‌های هوشمند پر زرق و برق هستند که تاکنون عرضه شده‌اند.اپل زمانی که از آیفون ۷ و ۷ Plus جت‌بلک در ماه سپتمبر رونمایی کرد، دقیقا اعتراف نکرد که این دستگاه چه اندازه ظریف است. این شرکت بیانیه‌ای را جهت سلب مسوولیت در وب‌سایت خود منتشر کرد که به این شرح است: آیفون ۷ جت‌بلک مراحل ۹ گانه فرآیند پولیش را طی کرده است و سطح این گوشی به سختی و استقامت سایر محصولات اپل است.با این حال، درخشش بالای آن ممکن است خراش‌ها را بیشتر نشان دهد. بنابراین اگر در مورد آن نگران هستید می‌توانید از قاب‌های محافظ‌ موجود استفاده کنید.تصاویری از خراشیدگی‌هایی که برای آیفون ۷ و ۷ Plus جت‌بلک اتفاق افتاده است مشاهده می‌شود که هر کدام برای مدت دو یا سه ماه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تصاویر توسط مردمی به اشتراک گذاشته شده که از گوشی‌های خود استفاده کرده‌اند و البته برخی از آنها از زاویه‌های خاصی قابل مشاهده هستند.